Visite de Sonko -DSE APR Canada clarifie: "Le Sénat est un patrimoine culturel du Canada et son accès est libre et gratuit à tout citoyen du monde,"

Ces derniers jours, certains organes de presse en ligne se sont fait l’écho de la visite du leader du parti Pastef au Sénat du Canada, à travers une vidéo intitulée « Le Canada ouvre son Sénat à Ousmane Sonko ».



Cette vidéo partagée par les réseaux sociaux n’est qu’une machination du candidat du parti Pastef pour faire croire à l’opinion qu’il bénéficie d’une ouverture à l’international.



Pour que nul n’en ignore, le Sénat fait partie du patrimoine culturel du Canada et son accès est libre et gratuit à tout citoyen du monde.



Par ailleurs, connaissant le fonctionnement des institutions canadiennes, nous tenons à préciser que cette visite ne s’inscrit nullement dans le cadre d’un agenda diplomatique et non plus, elle n’est pas la résultante d’une volonté délibérée des autorités canadiennes de prendre position dans l’expression souveraine des choix politiques des Sénégalais.









