Visite de proximité : Ndiathiars, le premier des quartiers de l’agenda de Cheikh Ahmed Tidiane Ba Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Décembre 2021 à 15:38 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, le Directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation ( CDC), mais aussi candidat à la Mairie de Médina a entamé ses visites de proximité. Ndiathiars, est le premier des quartiers de son agenda. Voici le message de remerciement et les images partagées par Cheikh Ahmed Tidiane Ba sur sa Page Facebook.

«Premier des quartiers que je dois visiter dans le cadre de la proximité, Ndiathiars a fait fort hier. J’ai noté une forte mobilisation, une détermination à nulle autre pareille. Merci à tous les responsables, à tous les dignitaires et personnes du 3ème âge, à toute la population de ce quartier qui est aussi le mien car ma famille y dort. Bravo Dos Santos, Bravo Ousmane ( qui a mené de main de maître la visite), bravo Cheikhou, bravo Cathy, bravo Clémence, bravo Nounou, bravo Abdoulaye, bravo Alioune Fall, bravo Moussa, bravo Kara…. »





















