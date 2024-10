Visite de proximité de Tafsir Thioye et sa coalition Sopi Sénégal à Dakar Plateau (Photos) Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2024 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Pour son deuxième jour de campagne électorale en vue des législatives du 17 novembre 2024, la tête de liste nationale de la coalition Sopi Sénégal, Tafsir Thioye, était à Dakar-Plateau. Il a effectué une visite de proximité auprès de commerçants et de certaines populations, pour les convaincre de voter pour la liste Sopi, rapporte "LeSoleil-Digital".



Selon lui, il est crucial de confier l’Assemblée nationale à des personnes expérimentées, plutôt qu'à ceux qui souhaitent la transformer en arène de gladiateurs. « Nous voulons faire du PDS, la première force parlementaire et apporter des solutions aux préoccupations de la population. Il y en a qui veulent transformer l'hémicycle en arène de gladiateurs. La violence a déjà marqué le début de cette campagne électorale, et si nous n’y prenons pas garde, elle pourrait s'infiltrer dans l'hémicycle », a-t-il déclaré à la Place de l’Indépendance.



« Nous serons vos oreilles, vos bouches et vos yeux, car nous allons contrôler l'action du gouvernement et n’hésiterons pas à rejeter une loi qui irait à l'encontre des intérêts du peuple, comme nous l’avons fait avec Wade », a promis Tafsir Thioye.





