Visite de trois jours du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dans les zones inondées par le fleuve Sénégal (Photos)

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a entamé une visite de trois jours dans les zones inondées de la vallée du fleuve Sénégal. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du suivi des directives présidentielles, après la visite du Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et de plusieurs ministres. Placée sous la coordination du Premier Ministre, elle vise à évaluer la gestion des crues.



Le ministre Cheikh Tidiane Dièye visitera les localités touchées dans les départements de Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Kanel et Bakel, afin d'assurer la protection des populations impactées par les inondations.

















