Visite du Directeur général de l’Apix au Cnp : Un engagement renouvelé pour un partenariat public-privé renforcé

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2024 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, cette rencontre a été l’occasion de riches échanges et de partage de la vision du président de la République, visant à impliquer activement le secteur privé sénégalais dans la stratégie nationale de développement économique et social.



Lors de cette rencontre, précise-t-on, la nécessité d'établir un pacte a été mise en avant. Ce pacte doit définir les engagements de l’État à renforcer son dispositif d’appui tout en encourageant le secteur privé à respecter les cadres réglementaires et à œuvrer pour une meilleure gouvernance des entreprises. L’objectif à terme est de construire des champions nationaux capables de compétir sur la scène internationale.



Par ailleurs, le Président du Cnp a profité de cette occasion pour solliciter la poursuite des travaux de groupes du cadre de dialogue public-privé, longtemps restés en léthargie, afin de redynamiser cette instance cruciale. Cette requête a été bien accueillie par le Directeur général de l’Apix, qui assure le secrétariat de ces groupes de travail, et qui s’est engagé à donner suite à cette demande.



«Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement du partenariat public-privé au Sénégal, en vue de créer un environnement propice à l’émergence de champions nationaux et au développement durable de notre économie », lit-on dans le document.

Adou FAYE





Source : Dans le cadre de ses rencontres avec le secteur privé et après ses rencontre avec la Cnes et le Cis, le Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Bakary Séga Bathily a effectué le 10 juillet 2024 une visite de courtoisie au siège du Conseil national du patronat (Cnp) où il a été chaleureusement accueilli par son Président et les membres du bureau.Source : https://www.lejecos.com/Visite-du-Directeur-genera...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook