Visite du Ministre du Tourisme et des Transports aériens à l'aéroport de Ourossogui

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, M. Alioune Sarr a effectué une visite de chantier à l’aéroport de Matam / Ourossogui, ce lundi 21 mars 2022.



La visite a permis de constater un niveau d'exécution satisfaisant des travaux, notamment la piste, le taxiway et le tarmac achevés à plus de 70% ainsi que les fondations des bâtiments. A noter que les modulaires et équipements des bâtiments, sont déjà préfabriqués et stockés sur le

site du chantier.



Le ministre a, en outre, instruit les services pour la réalisation diligente d'un forage pour l'alimentation autonome de l’aéroport, compte tenu des contraintes d’accès à l’eau dans la zone. L’aéroport étant situé en hauteur par rapport au niveau des points de distribution existant dans la localité.



Le gouverneur de région, le préfet du département de Matam ainsi que le maire de la commune de Ourossogui, ont pris part à la visite. ́



Le PRAS en bonne voie d’exécution



Pour rappel, le projet entre dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS), une des trois composantes du Projet phare de relance du Hub aérien sous-régional du Plan Sénégal Emergent (PSE), avec la mise en service et le développement de l’Aéroport International Blaise Diagne ainsi que la création d’une nouvelle compagnie aérienne nationale Air Sénégal SA et son développement.



Cet ambitieux programme comporte plusieurs volets dont le premier porte sur la reconstruction, par la société tchèque TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, de cinq (5) aéroports que sont Saint-Louis, Ourossogui /Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou et le second, sur la rénovation de (08) huit autres aérodromes.



L’objectif du PRAS est de doter les zones à fort potentiel économique, d’infrastructures aéroportuaires répondant aux normes internationales, pour contribuer à leur désenclavement et permettre une meilleure exploitation de leurs potentialités économiques (minières, touristiques,

agricoles, entre autres).

