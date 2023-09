Visite du Premier ministre à Kaolack, en prélude au Gamou: Amadou Ba magnifie «la vivacité de l’Islam» au Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 23 Septembre 2023 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|

Une dizaine de foyers religieux de Kaolack dont Médina Baye célèbrent la naissance du Prophète ou Gamou. En prélude à cet évènement religieux, le Premier ministre, Amadou Ba, s’est rendu, hier, à Médina Baye, Léona Niassène, Léona Kanène, Touba Ndorong… KAOLACK – Le Premier ministre, Amadou Ba, était en visite hier à Kaolack en prélude […] Une dizaine de foyers religieux de Kaolack dont Médina Baye célèbrent la naissance du Prophète ou Gamou. En prélude à cet évènement religieux, le Premier ministre, Amadou Ba, s’est rendu, hier, à Médina Baye, Léona Niassène, Léona Kanène, Touba Ndorong… KAOLACK – Le Premier ministre, Amadou Ba, était en visite hier à Kaolack en prélude au Maouloud qui sera célébré le mercredi 27 septembre prochain. Première étape de cette visite : Médina Baye. Le chef du Gouvernement est arrivé dans la cité religieuse vers 18h pour une visite de courtoisie auprès du Khalife, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass. Le Premier ministre a été accueilli par le Khalife lui-même. Amadou Ba a profité de leur tête à tête pour solliciter des prières pour un Sénégal de paix. Même si beaucoup d’informations n’ont pas filtré de leur rencontre, la cellule de communication de la Primature, dans une note envoyée aux journalistes, informe que le Khalife général de Médina Baye a lancé « un plaidoyer pour la jeunesse promouvant l’agriculture pour lutter contre l’émigration irrégulière ». Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a aussi formulé des prières pour le Premier ministre et sa délégation.

Après Médina Baye, la délégation s’est rendue, tour à tour, à Léona Niassène, Léona Kanène, Touba Ndorong et à Kasaville…, tous des foyers religieux de la capitale du Saloum. À chaque étape, Amadou Ba a magnifié la vivacité de l’Islam dans notre pays. Un Islam nourri, selon lui, par de grandes figures dont les descendants continuent de vivifier le legs pluriséculaire. Le Maouloud de Médina Baye réunit des milliers de pèlerins venus du Sénégal et des autres pays de la sous-région. Elimane FALL (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/visite-du-premier-ministre-a-k...

