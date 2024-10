Visite du Président Diomaye aux sinistrés de Ballou : Les Patriotes de cette Commune salue les actions posées par l'État Samedi, 19 octobre 2024, le chef de l'État, chef suprême des Armées dans sa tenue de combat a visité les zones touchées par les crues des fleuves Sénégal et Gambie notamment la commune de Ballou. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a été au chevet des sinistrés après avoir survolé les localités pour constater de visu l'ampleur de dégâts.



Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2024 à 15:41 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé par le premier Ousmane Sonko, le Président a réitéré l'engagement de l'État à toujours être au côté des populations. Le Parti les patriotes du Sénégal de la commune de Ballou salue cette visite du chef de l'Etat ainsi que les actions posées par l'État.



La section communale de Pastef Ballou en synergie avec la cellule MODDAP de la localité loue les énormes efforts de l'État. Il a assisté la commune en apportant des vivres composé de riz, de bouteilles d'eau, de bouteilles d'huile, des paquets de savons, des cartons de détergents, du sucre et d'autres produits. Elle (la section de PASTEF) remercie vivement l'état qui a dégagé une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour soutenir les victimes des inondations.



Par ailleurs, il a été noté une importante chaîne de solidarité des fils et filles de la commune que nous saluons à sa juste valeur. Nous exhortons les bonnes volontés à poursuivre cette dynamique au côté de l'État pour mieux gérer l'après inondations.

populations



Nous souhaitons que Le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomay Faye, Le Premier Ministre, Ousmane Sonko et l'ensemble du Gouvernement poursuivent cet élan en faveur des populations. Un appel particulier à l'endroit du ministère de la santé à accompagner les populations pour prévenir d'éventuelles maladies.

Et des services d'hygiène pour la désinfection des écoles et des maisons avant le retour des sinistrés.





Fait à Ballou, le 22 octobre 2024



Le coordonnateur de la section communale de pastef et responsable départemental du MDDAP à (Bakel)







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook