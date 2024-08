Visite du chef de l’Etat à Touba : un important dispositif sécuritaire à la résidence du khalife

Un important dispositif sécuritaire est déployé à l’intérieur et aux alentours de la résidence du khalife des mourides Serigne Mountakha Mbacké, sise à Darou Miname, où le président de la République est attendu ce lundi vers 16h, a constaté un reporter de l’APS.



Les éléments de police, de la gendarmerie, des services de renseignements et de la brigade des sapeurs-pompiers sont mobilisés en nombre pour assurer la sécurité des lieux.



Des barrières de sécurité et des points de contrôle sont installés dans les principales entrées de la résidence. Le même dispositif sécuritaire est mis en place autour de la grande Mosquée de Touba.



Le président Bassirou Diomaye Faye effectue ce lundi une visite de courtoisie auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbackhé, en prélude du Grand Magal de Touba.



Cet évènement religieux commémore chaque année le départ en exil au Gabon (1895-1902) du fondateur de la confrérie des mourides, Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927).



La ville de Touba est le point de convergence de millions de pèlerins en provenance des 14 régions du Sénégal et d’autres pays à l’occasion du Magal dont la 130e édition sera célébrée, vendredi, correspondant au 18e jour du mois lunaire Safar 1446H.

