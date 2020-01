Visite du chef de l’Etat turc : les présidents Macky Sall et Recep Erdogan tiennent une conférence de presse conjointe, ce matin Le président turc est arrivé à Dakar dans le cadre d’une visite officielle au Sénégal. Le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue sénégalais, le Président Macky Sall, vont d’ailleurs tenir une conférence de presse conjointe ce matin au palais de la République, informe la RFM, soulignant que des questions liées à la coopération bilatérale entre les deux pays seront évoquées à cette occasion.

