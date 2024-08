Visite exploitations agrégées à Pout: Le Dg de l’APIX Adoube la souveraineté alimentaire (Photos)

Poursuivant ses visites de suivi dans le cadre des entreprises agréées au Code des investissements, le Directeur Général de APIX SA, Bakary Séga BATHILY, s’est rendu, ce vendredi 16 août, à POUT, pour tâter le pouls des exploitations agricoles de Minam Export de Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké.



L’objectif affiché par Mr Bathily est de partager les nouvelles orientations du Président de la République, Son Excellence, Bassirou Diomaye Faye, en matière de politique agricole notamment la souveraineté alimentaire : produire local et consommer local. Non sans rassurer le promoteur de Minam Export du soutien et de l’accompagnement de Apix S-A.



Les Zones économiques spéciales ou les Zones aménagées pour l’investissement sont une opportunité pour des opérateurs privés comme Cheikh Awa Balla Mbacké de lever les écueils liés à la transformation des produits agricoles.



En outre, le Directeur Général de l’APIX souligne qu’il est plus raisonnable et logique de soutenir nos exploitants agricoles, voire nos champions nationaux afin de réaliser ensemble la vision des nouvelles autorités en matière de souveraineté.



Un des success stories de Apix S-A, Minam Export serait un bon levier sur lequel pourront compter les nouvelles autorités pour asseoir la souveraineté alimentaire. C’est l’assurance donnée par son promoteur Serigne Cheikh Awa Balla MBACKE qui rappelle que MINAM collabore avec APIX-SA depuis sa création en 2002. Il s’est félicité de la visite du Dg de l’Apix. Cependant, il n’a pas manqué de relever le coup de frein de l’accompagnement des services de l’Apix qui, selon lui, étaient, ces dernières années, beaucoup plus tournés vers les grands travaux. « Avec le nouveau directeur général nous avons espoir que cela sera rectifié. », dit-il.



Il ajoute qu’ils ont testé et réussi la production de blé en 2001 mais le manque de lieu de stockage a endommagé une bonne partie de la récolte. Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké a collaboré avec des partenaires étrangers comme les Italiens, les Marocains qui ont généré plus de 2000 emplois et les Russes sur le blé.



Le promoteur agricole de Pout est en phase avec son hôte sur le soutien et l’accompagnement de l’Etat en vue d’atteindre la souveraineté alimentaire. « Si on a une usine de transformation, on peut le faire avec la pomme de terre, l’oignon et d’autres produits que l’on pourrait mettre dans des sachets de 25kg. Nous avons un projet de chambre froide de 154 hectares qui coûte 5 milliards de nos francs », fait-il savoir.



Le Dg de l’Apix a fait des promesses fermes au marabout exploitant agricole, tout en lui soulignant qu’il doit être en phase avec le Code des Investissements.



Après la rencontre avec Serigne Cheikh Awa Balla, cap sur les sites agricoles. Du sorgho fraîchement cueilli et une plantation de maïs forcent le respect.



Le troisième site visité constitue une plantation de mangues et divers autres produits comme des agrumes, des tomates. La particularité est l’utilisation de trente (30) étudiants venus de THIES et qui vont sortir comme ingénieurs agricoles, avant d’être insérés dans cette filière.



Pour le Directeur Général de l’APIX, Minam Export peut être accompagné par 3FPT qui soutient la formation. « Je pense que cette structure peut vous accompagner d’autant que vous êtes dans la formation et c’est la nouvelle démarche de l’État », a-t-il dit, non sans encourager, féliciter et exhorter les jeunes étudiants à plus d’abnégation et de persévérance.