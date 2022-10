Visite inopinée: Le Président Macky Sall lance un signal fort aux ministres et directeurs Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 15:21 | | 0 commentaire(s)| Pour être auprès des populations, on peut dire que le président de la République Macky Sall, l'est. En effet, il s'est offert une visite surprise dans la banlieue, discutant et échangeant avec les populations d'une oreille très attentive. Avec ce geste, un signal fort à été lancé pour les ministres et directeurs, qui doivent faire preuve d'humilité envers les populations.



