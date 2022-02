Visite officielle: Macky Sall aux Comores, vendredi prochain

Le Président Macky Sall sera probablement aux Comores le vendredi 25 février prochain. Depuis la capitale comorienne, Moroni, une source contactée par « Le Témoin » quotidien indique que, sauf miracle, le Président sera bel et bien l’hôte du président comorien Azali Assoumani.



Comme quoi, le Président Macky Sall compte réparer au plus vite ce qui a pu apparaître, pour certains opposants comoriens, comme de la désinvolture à l'égard de son homologue Azzali Assoumani. Pour la petite histoire, le Président Macky Sall devait se rendre en visite officielle aux Comores depuis le 7 février dernier.



Le peuple comorien, très attaché à notre cher Président, se préparait à lui réserver un accueil triomphal. Malheureusement, le football avait fini par supplanter la diplomatie. Toutes activités politiques et diplomatiques cessantes, le Président Macky Sall avait reporté sa visite aux Comores pour rallier Dakar, où il devait accueillir la bande à Sadio Mané qui venait de remporter la première Coupe d’Afrique de notre histoire.



« Le Témoin » imagine déjà que les Comoriens vont de nouveau déployer les grandes banderoles de bienvenue « Karibu Macky Sall ! » dans les rues de Moroni.