Visite officielle de Mme le Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire au Maroc : Zahra Iyane Thiam et son homologue Marocain s’engagent pour promouvoir le développement de l’Economie sociale et solidaire. (IMAGES)

Dans le cadre de la promotion du Salon tournant de l’Economie sociale et solidaire, Mme le Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop a effectué une visite officielle de 2 jours au royaume Chérifien. L’objectif était d’échanger avec son homologue, le Ministre Mohamed Sajid sur les prépartitifs du Salon et sur les mécanismes de développement du secteur de l’Economie sociale et solidaire entre le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire.



La première édition du Salon ESS organisée au Maroc en novembre 2017, a été sanctionnée par la Déclaration de Casablanca et le passage du flambeau au Sénégal pour organiser la deuxième édition du Salon ESS.



C’est dans cette optique que Mme le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop a rencontré le jeudi 05 septembre 2019 à Rabat, son homologue le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Mohamed Sajid, afin de discuter de l’organisation de cet évènement qui revêt une importance capitale.



Lors de sa séance de travail avec son homologue, Mme le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop s'est félicitée des relations d'amitié et de fraternité qui unissent le Maroc et le Sénégal. Elle a toutefois tenu à souligner la nécessité d'accroître la coopération et l'échange d'expériences dans différents domaines, concernant surtout le secteur de l'économie sociale et solidaire qui repose sur une économie équilibrée et inclusive aux côtés du secteur public et privé.



Abondant dans le même sens, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Mohamed Sajid dira : « Le Maroc et le Sénégal sont unis par des traditions profondes de solidarité et de partage. Il est donc nécessaire de mettre l’accent sur le secteur de l'économie sociale et solidaire afin d’accompagner les entreprises et professionnels dudit secteur en matière de promotion des produits et services offerts et d'accès au financement. »



La participation du Maroc à la 2è édition du « Salon tournant de l’économie sociale et solidaire », prévue du 26 octobre au 2 novembre 2019 à Dakar, était également au cœur des échanges.



Dans le calendrier des visites, Mme le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop a aussi visité le siège AMIFA (ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA) dirigé par M. Alouch Mouhamed. AMIFA a pour objet la création et la gestion d‘institutions de Microfinance et plus généralement, le financement et le refinancement des opérateurs africains de la microfinance.



La visite de Mme le Ministre et sa délégation, doit également se poursuivre au niveau du groupe d’impulsion économique Maroc –Sénégal, du Fonds Jaida qui est un Fonds de financement des institutions de microfinance, du Centre Mohamed VI, centre de Soutien à la microfinance solidaire et auprès des dirigeants d’institutions et non moins acteurs de l’ESS telles que l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH),











