Visite officielle: le Président Macky Sall au Tchad et au Gabon ce lundi En sus du Mali, le président de la République Macky Sall se rendra au Tchad et au Gabon ce lundi 15 août. Il s'entretiendra avec Deby du processus de transition au Tchad. Il participera ensuite en qualité d’invité d’honneur aux activités commémoratives de la fête nationale du Gabon.





"Le Président Macky Sall quitte Dakar ce lundi 15 août 2022 pour se rendre en visite officielle respectivement au Tchad et au Gabon.



En sa qualité de Président en exercice de l’Union Africaine, le Président Sall s’entretiendra avec le Président Déby du processus de transition au Tchad.



Le Président Sall participera ensuite en qualité d’invité d’honneur aux activités commémoratives de la fête nationale du Gabon.



Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 19 août 2022".







