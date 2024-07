Visite sur le littoral : Le ministre de l'Urbanisme promet une enquête sur le foncier -Wolof

Une visite musclée a été organisée hier jeudi, sur le littoral de Guédiawaye, de Wakhinane Nimzatt à Malika, par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Collectivités territoriales.

Moussa Balla Fofana accompagné des services déconcentrés de l'état a visité les différents sites de la bande du littoral .ainsi selon le ministre cette rencontre ne constitue pas un audit sur le littoral mais plutôt une visite d'échange et d'écoute pour connaitre les réalités sur le morcellement de la bande .ainsi à travers elle une enquête sera amenée pour tirer au clair l'affaire du foncier sur le littoral.

C est un compte rendu de

Ibrahima Khalil Diemé