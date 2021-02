Visite technique des véhicules: de nouvelles mesures pour soulager les usagers, dès lundi Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement informe de la prise des mesures destinées à faciliter la satisfaction de l’obligation administrative de visite technique des véhicules automobiles. Dans un communiqué de presse, il est précisé qu’à compter du lundi 22 février 2021, et ce jusqu’au 21 mars 2021, le contrôle visuel de tous les véhicules légers de moins de 10 ans se fera désormais au niveau du CICES. Tandis que la première visite technique de tous les véhicules usagers de plus de 3 ans s’effectuera au service des mines de Colobane. Durant un mois, il y’aura également une réservation de deux lignes au centre de contrôle technique de Hann pour un contrôle visuel des véhicules de catégorie taxi urbains ou interurbain, pour la durée de l’opération. Ces mesures, estime le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, sont prises pour « soulager les usagers et diminuer les flux de véhicules qui fréquentent quotidiennement le Centre de Contrôle Technique de Hann et impactent sur la qualité de la circulation au niveau de l’autoroute Malick Sy-Patte d’Oie ».



Source : http://www.senemedia.com/annonce-36384-visite-tech...

