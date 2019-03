Visites à Khalifa Sall : Les précisions d’Ismaïla Madior Fall La presse a fait état d’un durcissement des conditions de visite à Khalifa Sall à la prison de Reubeus. Le ministre de la Justice a réagi à cette annonce.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

"Depuis quelque temps, on accuse le ministère de la Justice d'être à l'origine du durcissement des conditions de visite de M. Khalifa Ababacar Sall. Je précise que le ministre de la Justice, encore moins le parquet, n'a compétence à prendre une telle décision. C'est le juge de l'application des peines qui a pris cette décision qui date du 11 février. Il faut poser la question à tous ceux qui vont rendre visite à M. Khalifa Sall. Et je défie quiconque, aucune restriction n’a été apportée sur les conditions de détention du détenu Khalifa Sall", a publié Ismaïla Madior Fall sur sa page Facebook.

