Visites au PNLD et à l'ANAT: Première sortie de Mamadou Talla pour tâter le pouls des... Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 21:37 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau ministre des Collectivités Territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a effectué ce lundi, une visite et a tenu aussi une réunion au niveau du Programme National de Développement Local (PNDL) et à l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT). Selon Monsieur Talla, le président de la République Macky Sall a pris l’engagement d’accompagner toutes les structures concernées pour l’installation et le développement des territoires au niveau national, car c’est par les communes que commencent le développement et l’émergence du Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager