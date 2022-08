Vive Tension Dans Le Ferlo !

Les radars du journal LeTémoin ont capté un échange pour le moins houleux entre un militant de la première heure de l’Alliance pour la République et une haute autorité de l’Etat dont le retour est annoncé pompeusement dans le prochain gouvernement de Macky Sall. Et les mots ont volé bas entre les deux.



Le prétexte de cet échange de civilités, un papier paru hier sur le site Lavoixplus.com et dans lequel le militant et responsable de l’Apr indexe la timide implication de l’ancien ministre dans la campagne des législatives.



L’ancien ministre a alors pris son téléphone pour abreuver d’injures et menacer le militant de la première heure. Une plainte contre l’ancien ministre devrait même atterrir ce mardi sur la table du procureur de la République.