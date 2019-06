Viviane CHIDID: « Savez-vous une vérité que je tire au plus profond de moi ?» Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Viviane Chidid est enfin sorti de son mutisme. Et ce n’est pas pour parler de l’histoire de son divorce avec Tapha, qui alimente les médias ces derniers jours. La star a en effet publié un message sur son compte Facebook, pour déclarer son amour à ses fans.



« Salut ma famille. Savez-vous une vérité que je tire au plus profond de moi ? J’imagine que vous n’imaginez pas. Les amis, je veux juste vous dire que je vous aime tous à la folie. Sans vous, je suis absolument rien, ni personne. J’insiste, les frères et sœurs, que je vous aime trop. Merci encore pour tout »







