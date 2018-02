Vladimir Poutine affirme ne pas avoir de smartphone ! Vladimir Poutine n’a pas de smartphone, et il le revendique ! Le président russe va encore plus loin : il affirme ne pas avoir le temps pour consulter internet ni pour surfer sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que Vladimir Poutine déclare avec fierté qu’il ne possède pas de smartphone. L’an dernier, il se décrivait pourtant « comme une personne ordinaire ».

En 2018, rares sont les individus qui décident encore de se passer de smartphone, et de nombreuses études le prouvent. Selon un sondage réalisée par l’opérateur Bouygues Telecom, 41% des Français préfèrent même leur smartphone aux relations sexuelles . Fin 2017, une étude de l’ARCEP estimait à 6% le nombre de Français qui ne possèdent pas de smartphone .

Vladimir Poutine n’a pas de smartphone et n’a pas le temps pour les réseaux sociaux ! Vladimir Poutine fait donc partie de ces rares personnes qui ne possèdent pas de smartphone. En réaction à un discours de Mikhaïl Kovaltchouk, directeur de l’Institut national de recherches Kourtchatov, à une réunion avec des chercheurs et des académiciens russe, Poutine n’a en effet pas hésité à prendre la parole pour contredire son interlocuteur.

« Vous dites que tout le monde a un smartphone », a affirmé Vladimir Poutine. Quelques minutes auparavant, le chercheur russe déclarait en effet que, de nos jours, tout le monde a un smartphone dans sa poche. « Moi, je n’ai pas de smartphone » a surenchéri le président de 65 ans. Ce n’est pas la première fois que Poutine met l’accent sur le sujet. En 2005, il avait déjà fait la même déclaration.

L’an dernier, lors d’une rencontre avec des étudiants russes, Vladimir Poutine s’était aussi décrit comme « une personne ordinaire » dont la journée de travail finit si tard qu’il n’ a pas le temps d’aller sur Instagram. Une fois sa journée terminée, l’homme n’ a qu’une idée en tête : « aller au lit le plus vite possible ». A cette occasion, le président russe a aussi déclaré qu’il n’utilisait presque pas internet.

En matière de technologie, Emmanuel Macron, le président français, est bien différent de Vladimir Poutine. Pour des raisons de sécurité, Macron utilise un smartphone Samsung ultra-sécurisé conçu par Ercom et intégré par Orange. L’homme politique de 40 ans possède aussi un iPhone et un Teorem, un téléphone à clapet ultra sécurisé classé défense.





