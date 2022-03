Vladimir Poutine assure que la russie ne va pas couper son pétrole et son gaz Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mars 2022 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Le président russe a assuré que la Russie ne décrèterait pas d'embargo sur ses exportations d'hydrocarbures.

La Russie maintient toutes ses exportations énergétiques, y compris via l'Ukraine, vient d'assurer le président Valdimir Poutine.



Alors que le pays vient de restreindre ses exportations de marchandises vers les pays occidentaux qui sanctionnent la Russie, la fédération ne coupera pas le gaz ou les livraisons de pétrole même vers l'Ukraine.



Le président russe a néanmoins jugé que les "sanctions contre la Russie n'étaient pas légitimes".





"Nous respectons toutes nos obligations en matière d'approvisionnements énergétiques", a-t-il souligné lors d'une réunion gouvernementale, soulignant que "tous les volumes" étaient livrés à l'Europe comme ailleurs et que même le "système de transport de gaz de l'Ukraine est rempli à 100%".

