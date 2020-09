Voici 09 pays où les femmes peuvent épouser plusieurs hommes Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- La polyandrie est une forme de polygamie dans laquelle une femme prend deux maris ou plus en même temps. La polyandrie contraste avec la polygamie, impliquant un homme et deux femmes ou plus. Si un mariage implique un nombre pluriel de « maris et femmes » participants de chaque sexe, alors il peut être […] XALIMANEWS- La polyandrie est une forme de polygamie dans laquelle une femme prend deux maris ou plus en même temps. La polyandrie contraste avec la polygamie, impliquant un homme et deux femmes ou plus. Si un mariage implique un nombre pluriel de « maris et femmes » participants de chaque sexe, alors il peut être appelé polygamie, mariage de groupe ou conjoint. Dans son utilisation la plus large, la polyandrie fait référence aux relations sexuelles avec plusieurs hommes au sein d’un mariage. Découvrez les pays dans lesquels elle est autorisée dans le monde entier. La polyandrie, contraire de la polygamie est plus probable dans les sociétés aux ressources environnementales limitées. On pense qu’il limite la croissance de la population humaine et améliore la survie de l’enfant. C’est une forme rare de mariage qui existe non seulement parmi les familles paysannes mais aussi parmi les familles d’élite. Par exemple, la polyandrie dans les montagnes himalayennes est liée à la rareté des terres. Le mariage de tous les frères d’une même famille avec la même épouse permet aux terres familiales de rester intactes et indivises. Paraguay Dans la tribu Ache du Paraguay, près de 60% des enfants ont un ou deux pères secondaires. Ces derniers s’occupent des enfants de manière égale Amérique du Sud Les Bororos sont un peuple autochtone du Brésil qui vivait dans l’État du Mato Grosso et pratiquait la polyandrie. Les Bororos associent l’odeur corporelle à la force vitale de la personne et l’odeur de la respiration à l’âme de la personne. Le peuple Tupi, qui pratiquait aussi la polyandrie, était l’un des peuples autochtones les plus nombreux au Brésil avant la colonisation. Venezuela Dans la tribu Bari au Venezuela, la polyandrie en chiffres donne ceci : sur 194 enfants ayant plusieurs pères, 80 % survivent à l’âge de 15 ans. Ce taux chute à 64 % pour les 628 enfants de familles monogames. Chine Le peuple tibétain des parties népalaises de la Chine a pratiqué la polyandrie jusqu’en 1960, après avoir été annexé par la République populaire de Chine. Ils pratiquaient la « polyandrie fraternelle » qui consistait à épouser les frères de la même famille. L’adage est « who run the world ? Girls » car ici les femmes peuvent choisir d’avoir un amant tous les soirs et le nom de famille se transmis de la mère aux enfants. Inde La polyandrie était pratiquée à Jaunsar-Bawar, Uttarakhand. C’était également courant dans la région de Kinnaur, qui fait partie de l’Himachal en Inde.En dehors de Kinnaur, la polyandrie était pratiquée dans le sud de l’Inde parmi les tribus Todas des Nilgiris et Nanjanad Vellala de Travancore. Bien que les unions polyandres aient disparu des traditions de nombreux groupes et tribus, elles sont encore pratiquées par certains Paharis, en particulier dans la région de Jaunsar-Bawar, dans le nord de l’Inde. Népal Chez les Tre-Bas du Tibet, la polyandrie est pratiquée lorsqu’une famille n’a que des filles et pas de fils. Dans cette tribu, c’est la femme qui hérite des terres familiales, ce qui implique que la femme doit avoir une forte main d’œuvre pour travailler ses terres. Chez les Tre-Bas du Tibet, hommes et femmes vivent tous ensemble et ont une technique particulière pour dormir. Quand vient le moment de se coucher, celui qui est avec l’épouse laisse ses chaussures devant la porte pour signaler ainsi sa présence. Nigeria Le peuple Irigwe qui vit à l’ouest du plateau, Jos, est un peuple unique d’environ 17 000 personnes. Ce petit groupe de personnes est connu pour être de fervents adeptes de la polyandrie, ce qui n’est pas une surprise, car leur langue et leurs traditions sociales les distinguent des tribus voisines. Les Irigwe nigérians ont pratiqué la polyandrie pendant de nombreuses décennies jusqu’à son interdiction en 1968. Auparavant, les femmes avaient le droit d’avoir un « Co-mari » et de se déplacer librement d’un foyer à l’autre, et la paternité de leurs enfants était attribuée au mari que la femme a passé plus de temps. République Démocratique du Congo Chez les Bashilélé, une coutume permet aux congolaises d’avoir plusieurs maris. Celle-ci se fait d’une façon théâtrale. Un groupe de jeunes célibataires met en scène l’enlèvement d’une femme. Celle-ci peut être d’un autre clan ou mariée à un homme qui la maltraite. La coutume de la « femme commune » donne naturellement naissance à des femmes polyandres. Kenya Les Maasaï sont un groupe ethnique nilotique vivant dans le nord, le centre et le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie. Plusieurs cas de polyandrie ont été enregistrés dans le passé. Cependant, aujourd’hui, cette pratique n’est plus courante. BeninwebTv



Source : Source : https://xalimasn.com/voici-09-pays-ou-les-femmes-p...

