Voici Pourquoi Ousmane Ba a arrété ses lives ?

#Première_Lettre_De_Démission_Sur_Facebook ( Par Amadou Kane alias Sat Sadia )

Ousmane mon ami mon frère. À défaut de te joindre, je vais te faire un petit post

Moi je pense qu'avec l'excellent travail que tu as abattu dans les R. S jusqu'à devenir l'un des liveurs les plus suivis sur la toile . Il n'était pas opportun de nous adresser ta lettre de démission , juste parce que ceux qui te suivent, n'ont pas participé à ton GoFundMe

Ousmane

✔Sais-tu au moins que la connexion coûte cher .

✔Sais-tu que le temps que tes followers passent à te suivre est un manque à gagner ?

✔Sais-tu qu'ils te suivent pour ton courage et ton sens du patriotisme et non autre chose ?



Oussou. Et si Maty Fall demain venait nous dire qu'elle va elle aussi monétiser ses lives .Nous allons en penser quoi ?

✔Sais-tu qu'elle n'a pas de chaîne Youtube pour monétiser ses vidéos ?

✔Sais-tu qu'elle n'est pas payée par les internautes, et se sert de son propre argent pour ses déplacements?

✔Sais-tu que ses vidéos sont utilisées ailleurs par d'autres sites, sans sa permission pour se faire de l'argent ?

Oussou et si Cheikh Saadbou Kebe nous disait la même chose ?

✔Sais-tu qu'il allie travail et devoir citoyen en même temps le tout sur la route ?

Oussou.

✔Sais-tu que les talibés de Béthio ont failli me faire la fête du temps de Wade quand j'étais sur seneweb ?

✔Sais-tu le nombre de propositions que je reçois en inbox ?

✔Sais-tu que j'ai refusé de faire passer une publicité pour 24h sur mon mur ?

✔Sais-tu que ma vie de couple bat de l'aile à cause de Facebook ?



Et si Idrissa Fall Cissé voulait lui aussi faire la même chose que toi ?

Neeger Eum Sarr qui est sur le terrain nak ?

Labaronne Seck nak?

Zahmed Zade

Et Mouhamed Moriba qui a reçu des coups un 19 avril pour nous ?

ONE MILLION MARCH FOR SÉNÉGAL ?

Les autres nak qui se donnent à fond sur la toile nak ?

Sais-tu au moins pourquoi nous le faisons ? Et le tout gratuitement ?

✔Pourquoi nous recevons des menaces sans pour autant reculer?

✔Pourquoi nous tenons tête au nouveau big boss de la police ?

✔Pourquoi Assane Diouf n'a jamais rien demandé?

✔Sais-tu au moins qu'on voulait le sortir du pays et j'ai contacté toute sa famille après avoir reçu le numéro de sa Soeur via Labaronne

✔Sais-tu que je l'ai cherché longtemps pour le retrouver prenant des risques juste pour lui éviter la prison ?

✔Sais tu qu'il a refusé de partir après m'avoir écouté ?

✔Sais tu ce qu'il m'a dit ? Filay déwé dawouma. Mane Sénégal la âme .(Je vais mourir ici,je n'ai que le Sénégal )

Certains voyaient en toi du Assane. Tu le savais au moins ?



Oussou. Tu es un Sénégalais avant tout .

Un Sénégalais, un patriote, et un vrai warriors. Yaw daguay wakh force,mais boul dokhalé par force

Nous sommes tous d'accord que ce qui t'arrive est la faute de ce régime .Mais devrions nous payer les pots cassés ? Veux-tu baisser les bras et donner raison à ce régime ?

Ta défection est-il signe d'échec et d'abandon ?

Oussou le combat à un objectif. Et c'est Macky Sall

Reviens nous frère. Présentes des excuses à tes followers. Et continu le ton travail

C'est toi qui fait trembler la république

Le fait que tu sois un pote, ne va certainement pas m'empêcher de t'interpeller

Désolé de la longueur