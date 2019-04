Voici Speedgate, le premier sport inventé par une intelligence artificielle Speedgate est le tout premier sport imaginé par une intelligence artificielle. En étudiant les règles de plus de 400 sports existants, une IA a en effet inventé un jeu de ballon innovant et original, qui met parfois ses joueurs à rude épreuve. Découvrez les règles de ce jeu étonnant en vidéo.

Une intelligence artificielle a créé le Speedgate en se basant sur les règles de 400 sports



Plus complexe que le football, le Speedgate se joue sur un terrain composé de plusieurs zones différentes. Chaque zone a ses propres particularités.« Unique à tous les égards, Speedgate combine des éléments familiers du croquet, du rugby et du football », assure l’agence AKQA, une agence spécialisée dans la création de services et de produits numériques, sur son site web. Comme le soulignent nos confrères de TechCrunch, Speedgate a été créé dans le cadre d’une compétition pour la Design Week.



Pour concevoir ce sport, l’IA a étudié les règles de « plus de 400 sports populaires dans le monde entier ». Elle a ensuite fait une série de propositions. Certaines étaient complètement absurdes. L’IA a par exemple proposé un sport qui se joue avec un Frisbee explosif. Afin d’arriver à un projet cohérent, AKQA a dû faire le tri. « Plus de 1000 idées ont été analysées pour arriver à un total de 10 concepts potentiels. Trois ont été testés sur le terrain », explique AKQA. Dans la foulée, l’IA a aussi créé le logo du sport.



Des compétitions de Speedgate pourraient bientôt voir le jour. En partenariat avec l’Oregon Sports Authority, l’agence envisage de mettre sur pied une compétition dès l’été prochain.



Lors d’une partie de Speedgate, des équipes de six joueurs, dont 3 attaquants et 3 défenseurs, se retrouvent sur un terrain composé de 3 buts. Sans surprise, les participants doivent tout faire pour envoyer le ballon ovale dans un de ces emplacements. Petite spécificité : le ballon doit se déplacer toutes les 3 secondes. Si ce délai est dépassé, vous devez rendre le ballon à l’équipe adverse.



Phonandroid

