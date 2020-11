Voici à quoi ressemble le masque le plus cher au monde, orné de 3.000 diamants – images Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 20:32 | | 0 commentaire(s)|





Source : Une entreprise joaillière israélienne a reçu commande d’un masque respiratoire particulier: en or 18 carats et incrusté de 3.608 diamants, c’est le masque de protection le plus cher au monde. Il est estimé à 1,5 million de dollars (soit environ 1,2 million d’euros), relate Forbes.Source : https://fr.sputniknews.com/insolite/20201121104480...

