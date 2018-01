Voici combien de temps il nous reste à vivre avant la fin du monde ! Si certaines personnes peuvent sourire à la lecture de cette info, l'heure de la fin du monde est en réalité quelque chose de très sérieux déterminée par des scientifiques de renommée mondiale. Et cette année, nous sommes proches, très proches de la fin de l'Humanité.

Deux minutes avant la fin du monde

En effet, l'année dernière, en janvier 2017, l'horloge de l'Apocalypse affichait 23h57 et 30 secondes. Aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2018, la situation s'est empirée car désormais il est 23h58 soit 2 minutes avant minuit !

Clock, en anglais) dans le Bulletin des scientifiques atomistes. Cette information permet ainsi de connaître l'heure d'une éventuelle fin du monde. Plus elle s'approche de minuit, plus l'Apocalypse est proche.

Si certaines personnes peuvent sourire à la lecture de cette info, l'heure de la fin du monde est en réalité quelque chose de très sérieux déterminée par des scientifiques de renommée mondiale. Et cette année, nous sommes proches, très proches de la fin de l'Humanité.



En effet, l'année dernière, en janvier 2017, l'horloge de l'Apocalypse affichait 23h57 et 30 secondes.Aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2018, la situation s'est empirée car désormais il est 23h58 soit 2 minutes avant minuit !



Outre cette annonce symbolique, la mesure de l'heure de l'Apocalypse est un moyen précis pour mettre en alerte sur l'état de notre planète et sur les dangers qui pèsent sur elle. Créée en 1947, l'horloge de l'Apocalypse a été mise au point par les scientifiques qui ont élaboré la bombe atomique. Ces derniers ont pris conscience des conséquences qui pouvaient découler de l'utilisation de cette arme sur la Terre.



De ce fait, l'objectif de cette mesure était de quantifier les menaces qui planent sur la planète. Au cours de son existence, l'horloge a été ajustée à 18 reprises : de minuit moins deux en 1953 après que les Américains aient annoncé la production de la bombe à hydrogène et minuit moins dix-sept minutes en 1991 à la fin de la Guerre Froide.

Pour déterminer l'heure de la fin du monde, les scientifiques se basent à la fois sur la prolifération des armes nucléaires à travers la planète mais également sur les innovations technologiques, la situation climatique ou bien les cyberattaques. Il faut dire que la décision de Trump de sortir des accords de Paris pour le climat et les tensions qui existent entre la Corée du Nord et les Etats-Unis n'a pas franchement aidé à faire reculer les aiguilles de l'horloge !





