Voici combien le gagnant du Mega Millions d'un milliard de dollars rapportera à la maison après impôts

FAITS MARQUANTS



Les gagnants du Mega Millions peuvent soit recevoir 30 paiements annuels sur 29 ans, soit un montant forfaitaire immédiat en espèces, ce que la plupart des gagnants choisissent.



L'option en espèces estimée s'élèvera à 602,5 millions de dollars, et le prix serait soumis à une retenue d'impôt fédéral initial de 24%, soit environ 144,6 millions de dollars.



Le gagnant devra également payer des impôts supplémentaires à des tranches plus élevées, jusqu'à la tranche d'imposition marginale fédérale supérieure de 37 % pour le revenu ordinaire : pour un contribuable célibataire sans revenu supplémentaire, sans personnes à charge et sans déductions détaillées (comme les grosses contributions caritatives), le total supplémentaire l'impôt serait un autre 78,3 millions de dollars dus, laissant le gagnant avec 379,6 millions de dollars avant les impôts de l'État.



L'option de rente fournit la totalité des gains de 1,03 milliard de dollars sur 30 versements annuels de 34,1 millions de dollars en moyenne, mais encore une fois, c'est avant impôts.



Bien que la retenue d'impôt fédéral de 24 % s'applique toujours, elle s'élève à 8,2 millions de dollars par an, et l'impôt fédéral supplémentaire (pour un contribuable célibataire sans autre revenu, aux taux d'aujourd'hui, qui sont susceptibles de changer) s'élèverait à 4,4 millions de dollars supplémentaires, laissant le gagnant avec 21,5 millions de dollars par an, avant impôts de l'État.



Les taxes d'État varient, et bien que certains États n'imposent pas les gains de loterie (y compris ceux qui n'ont pas d'impôt sur le revenu, comme le Texas et la Floride, et ceux qui exonèrent spécifiquement les gains de loterie, comme la Californie à forte fiscalité), les impôts sur le revenu des États peuvent être aussi élevés comme 10,9% à New York.



Dans certains États, les villes sont autorisées à imposer leurs propres impôts sur le revenu, et à New York, le taux maximal est de 3,87 % supplémentaires en plus des impôts de l'État et du gouvernement fédéral.



S'il y a un ticket gagnant vendredi, le jackpot serait le troisième plus important de l'histoire du Mega Millions, et la troisième fois, le prix dépasse 1 milliard de dollars. Le plus gros de l'histoire était un jackpot de près de 1,54 milliard de dollars en 2018. Les chances de gagner le jackpot en faisant correspondre les six numéros sont d'environ 1 sur 302 millions. La course de ce jackpot a commencé en avril et le prochain tirage aura lieu vendredi à 23 h HAE.





