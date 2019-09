Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici comment conserver certains légumes plus longtemps Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 12:42 commentaire(s)|

Voici comment conserver certains de vos légumes plus longtemps.



Le persil se conserve aussi bien



Pour conserver votre persil frais sans passer par la congélation, coupez la base de ses tiges, déposez-le dans un verre d'eau, enveloppez l'ensemble d'un sac plastique et fermez hermétiquement à l'aide d'un élastique. Placez le tout dans la porte de votre réfrigérateur, le plus bas possible (vers le bac à légumes). N'oubliez pas de laver soigneusement votre persil lorsque vous souhaitez vous en servir, ses feuilles ayant tendance à retenir la terre.



Laissez vos tomates à l’air libre, jamais au réfrigérateur



Des tomates mûres, tout juste récoltées, possèdent un arôme sans pareil qui craint le froid. Alors, gardez de préférence vos tomates à l'air libre, dans un panier ou un plat.



Les tomates mûres ne doivent pas être conservées au réfrigérateur, qui leur fait perdre tous leurs arômes. Conservez les tiges en haut dans votre cuisine, pas trop serrées si elles sont dans une corbeille à fruit et seules. Elles se garderont ainsi entre 2 et 5 jours selon leur état de maturation, la température, leur variété etc.



Le gombo frais également peut se conserver



Les gousses sont mieux conservées dans un environnement humide. Pour ranger le gombo dans le réfrigérateur, enveloppez-le dans une serviette en papier ou placez-le dans un sac en papier et rangez-le dans le tiroir à légumes. Ne pas laver le gombo frais jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.

Comment conserver un citron plus longtemps ?



Pour mieux conserver vos citrons, il suffit de les plonger dans un récipient fermé et rempli d'eau et de les mettre au frigo.



Voici comment faire pour conserver un citron plus longtemps :



- placer le citron non coupé dans un bocal ou un récipient en verre avec un couvercle



- remplir ensuite le bocal ou le saladier d'eau fraîche du robinet jusqu'à ce que le citron soit complètement immergé



- refermer le bocal ou le récipient à l'aide du couvercle



placer le tout au réfrigérateur.











Yolande Jakin



