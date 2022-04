Voici l'audio fuité d'Adji Sarr que Mollah Morgan et le Mara détiennent et cachent aux patriotes Partie 1 sur 7 Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 22:14 | | 7 commentaire(s)| Mollah Morgan qui menace de sortir des audios sait pertinemment qu'il ne le fera jamais, car cela ne joue pas en leur faveur. Leral est en possession de ces audios qui sont au nombre de sept (7) et va les sortir un à un, sur une durée de sept (7) jours.

Par respect pour ce mois béni de Ramadan, chaque audio sera publié à partir de 20h, après la rupture du jeûne. Pour en revenir à ces audios, tous les audios du marabout ont été enregistrés. Il pensait piéger Adji Sarr alors qu’en réalité, c’est lui qui l’a été d’autant que la fille lui a donné de faux noms de personnes qui seraient impliquées dans le dossier, comme Ali Ngouille Ndiaye, Mor Ngom, Farba Ngom, Mame Boye Diao, entre autres. Mais en réalité, elle ne les connaît ni d’Adam et d’Eve. Pourtant, le marabout avait juré n'avoir pas enregistré Adji Sarr. En possession des noms, le marabout a lancé l'audio qu'il voulait faire écouter aux Sénégalais pour dès lors, lancer ses opérations de chantage. Leral est en mesure de dire que l’appel s’est fait avec un numéro masqué et un week-end soir entre Mc et Adji car...



Contrairement à Mollah Morgan et autres, nous ne bluffons pas. Leral sortira 7 audios pendant 7 jours ...



Accueil Envoyer à un ami Partager