Voici la Sénégalaise choisie par Rihanna pour représenter sa marque (05 photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 12:26 | | 0 commentaire(s)| Khoudia Diop, alias « Melanin Goddess » est la nouvelle ambassadrice du fond de teint de Fenty Beauty. Connue comme la déesse de la mélanine sur Instagram, la Sénégalaise de 22 ans vient d’être choisie par Fenty Beauty pour être l’égérie de leur nuance de fond de teint la plus foncée.









«Des fois, sur les plateaux des séances photo, les maquilleurs n’ont pas la teinte qui me convient. Et ça me fait me sentir comme si l’industrie ne me représentait pas. Je ne trouve pas cela juste, car tout le monde veut se sentir représenté.» Aujourd’hui, elle a trouvé son bonheur en la nuance #498, une des dix rajoutées à la gamme Fenty Beauty ce mois-ci. Un accélérateur de carrière pour le mannequin, qui voulait se blanchir la peau pendant son adolescence au Sénégal. Dans un tutoriel maquillage posté sur la chaîne YouTube de la marque de Rihanna, Khoudia Diop atteste de la difficulté de « trouver la bonne teinte de fond de teint pour [sa] couleur de peau ».«Des fois, sur les plateaux des séances photo, les maquilleurs n’ont pas la teinte qui me convient. Et ça me fait me sentir comme si l’industrie ne me représentait pas. Je ne trouve pas cela juste, car tout le monde veut se sentir représenté.» Aujourd’hui, elle a trouvé son bonheur en la nuance #498, une des dix rajoutées à la gamme Fenty Beauty ce mois-ci.













































































































































Senenews



