Voici la compilation des vidéos d'Ousmane Sonko qui appelle à l'insurrection, à la destruction des biens et au vol chez les dignitaires, incitant à aller au combat final. À vous de juger... Ousmane Sonko : Appels à l'insurrection, destructions et incitations au combat final - À vous de juger Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juillet 2023 à 16:43 | | 6 commentaire(s)|

Ces propos ont été tenus par Ousmane Sonko et ont suscité des controverses. Certaines de ses déclarations peuvent être perçues comme incitant à la violence et à la perturbation de l'ordre public. Il est important de noter que les paroles des dirigeants politiques ont un impact significatif sur leurs partisans et peuvent influencer leur comportement. Voici une analyse des déclarations :



« Tous ces jeunes qui sont là (meeting) sont au meilleur de leur forme. Ils se sont bien entraînés et si on leur donne des armes, ils seront prêts à combattre ! »



« Le peuple va le sortir du Palais et va le trainer dehors comme Samuel do ! »



« Préparez-vous au combat chaque jour, chaque heure, chaque minute... et n'écoutez pas ceux qui disent que vous sapez la paix. »



« Notre moment de vérité est arrivé, celui des gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel, le mot n'est pas de trop, c'est le prix qu'il faut payer. »





« Au Sénégalais d'ici et de la diaspora, êtes-vous prêts ? Parce qu'on va se battre contre Macky Sall. Il ne doit pas achever son mandat. Si l'Apr brûle le pays, ils n'en sortiront pas indemnes... »

Reformulation : "Aux Sénégalais d'ici et de la diaspora, préparons-nous à défendre nos idées et à nous exprimer démocratiquement contre le gouvernement en place."



« Si vous attaquez leurs domiciles (autorités Apr), vous y trouverez des milliards... »

Reformulation : "Nous devons lutter contre la corruption et les pratiques illégales en utilisant les voies légales et pacifiques."



« Organisons la bataille, il faut tout synchroniser et je compte sur les jeunes. »

Reformulation : "Mobilisons-nous pour défendre nos convictions en organisant des actions concertées et responsables."



« Dire aux jeunes de rester chez eux et qu'ils ne seront que les victimes malheureuses, ce ne sont pas des déclarations pertinentes. Celui qui meurt, tes parents feront d'autres enfants. »





« Nous marcherons vers le palais pour déloger Macky Sall par A ou par B. »



« Si nous nous retrouvons par millier pour marcher sur le palais, il n'y aura plus de rapport de force, la partie sera gagnée et on délogera Macky Sall du palais. Si nous voulons rendre le pays ingouvernable, nous en avons les moyens. »



Il est essentiel que les leaders politiques encouragent un dialogue constructif et pacifique pour résoudre les problèmes et éviter toute incitation à la violence ou à la perturbation de l'ordre public. La démocratie repose sur le respect des droits et des opinions de chacun, dans un climat de débat ouvert et de respect mutuel.

Accueil Envoyer à un ami Partager