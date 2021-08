Voici le meilleur exercice pour éliminer la graisse du ventre et avoir des abdos en béton selon les scientifique Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

Obtenir un ventre plat et dessiné n’est pas toujours aisé. Attention, aucune injonction à la perfection, l’essentiel est de se sentir bien dans son corps, qu’il soit musclé ou non. Pour celles qui souhaitent gagner en muscle et en tonicité, il est important d’avoir conscience que tous les exercices ne se valent pas.





Publiée dans le Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, une étude révèle que certains entraînements s’avèrent plus efficaces pour brûler la graisse présente au niveau du ventre et laisser place à des abdominaux musclés. Pour le déterminer, les chercheurs ont analysé, entre autres, la corpulence de 39 adultes en bonne santé. Ils ont été séparés en deux groupes et ont été soumis à des routines sportives différentes durant huit semaines.



Le premier groupe suivait un entraînement régulier en salle de sport quatre jours par semaine. Durant les séances, les participants devaient fournir un effort continu, régulier et modéré sur un temps prolongé.



Le second groupe effectuait deux entraînements réguliers en salle de sport et deux entraînements de HIIT (High Intensity Interval Training ou entraînement fractionné de haute intensité). Les volontaires devaient fournir un effort intense sur une courte durée suivie de moment de récupération. De quoi pousser le corps à faire face à une activité physique assez extrême pour puiser rapidement dans ses réserves.



L’approche gagnante

A l’issue, les chercheurs ont relevé que le groupe assigné aux séances de HIIT avait perdu du poids et présentait un tour de taille plus réduit réduit. Les résultats au niveau du ventre étaient plus probants.« Une analyse des changements entre les groupes a révélé que le HIIT entraînait une réduction significativement plus importante de la circonférence abdominale et de l'adiposité viscérale par rapport à l'entraînement physique conventionnel ».



Par ailleurs, les chercheurs ont relevé une nette amélioration des niveaux de forme cardiorespiratoire. En effet, le HIIT a une incidence sur le VO2max. Il s'agit de la quantité maximale d'oxygène que l'organisme peut absorber par unité de temps. En d'autres termes, cette mesure fait référence au débit d'oxygène que les poumons sont capables de traiter et d'envoyer vers le sang pour être consommé par les muscles dans le but de subvenir aux besoins de l'organisme lors d'un effort physique. En pratiquant le HIIT de manière régulière, ce VO2Max est augmenté bien plus rapidement que lors de séances cardio traditionnelles.



L’étude conclut : « Le HIIT peut être considéré comme une bonne méthode pour les personnes qui suivent une activité physique en salle et qui ont envie d'acquérir des avantages significatifs pour leur forme physique dans un laps de temps relativement court ».



Ainsi, il convient d'ajouter quelques séries de HIIT à nos entraînements. A ce titre, de nombreux exercices font travailler la sangle abdominale mais aussi d'autres zones du corps au passage : moutain climbers, burpees, jumping jacks...



femina.fr





Source : Source : https://www.exclusif.net/Voici-le-meilleur-exercic...

