Voie ferrée Dakar-Tambacounda: Les travaux d’entretien lancés Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, Kibili Touré, a procédé au lancement des travaux d’entretien et de maintenance de la voie ferrée reliant Dakar à Tambacounda. « Nous lançons les travaux d’entretien et de maintenance de cette voie pour qu’en décembre prochain nous puissions faire circulaire les locomotives à […] Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, Kibili Touré, a procédé au lancement des travaux d’entretien et de maintenance de la voie ferrée reliant Dakar à Tambacounda. « Nous lançons les travaux d’entretien et de maintenance de cette voie pour qu’en décembre prochain nous puissions faire circulaire les locomotives à une distance moyenne de 50km à l’heure de Dakar à Tambacounda », a-t-il dit avant de poursuivre: « de tout temps, le chemin de fer dispose d’une branche infrastructure qui fait le travail d’entretien et de maintenance qui va permettre à la voie d’être circulable entre Tambacounda et Dakar en érigeant un tableau logistique ».



Source : Source : http://lesoleil.sn/voie-ferree-dakar-tambacounda-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager