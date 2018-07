Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voilà pourquoi la recherche du bonheur ne cesse de nous rendre triste Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Juillet 2018 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Il n’y a pas de doute que nous sommes tous à la recherche du bonheur, mais il arrive souvent qu’on se demande souvent si le bonheur n’est-il pas une illusion ?

Peut-être la façon dont nous voyons le bonheur coïnciderait avec l’illusion. Quand c’est loin dans l’avenir, c’est trop loin pour nous de saisir, et quand nous le faisons, il est trop éphémère pour nous de ralentir et de le savourer. C’est un concept trop large pour pouvoir le définir et se limiter à la réalisation de quelque chose.

Quand nous concentrons notre rêve du bonheur sur un manque présent, nous recevons du chagrin. Le bonheur vient sans garantie. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons réparer.

Quand nous pensons à la façon dont nous mesurons notre bonheur, nous sommes souvent orientés vers des accomplissements massifs et les récompenses béatiques qu’il promet. Pourtant, nous pouvons trouver un sens et un but plus importants dans les choses plus petites et quotidiennes que la recherche plus large et plus ambiguë peut parfois nous détourner.

Intérieurement, le bonheur est plus simple: c’est la conscience de soi, l’acceptation de soi et l’amour de soi. Nos sources intérieures de joie ne devraient pas avoir besoin de définition externe.

Nous n’avons pas besoin du mariage parfait, du travail parfait ou du charme des richesses monétaires pour nous sentir heureux, et si nous pensons le faire, alors nous nous mentons à nous-mêmes. Même si nous devions atteindre tout ce qui figurait sur notre liste d’objectifs, cela ne satisferait jamais notre soif plus profonde de bonheur.

Bouddha enseigne que toute vie est souffrance et que cette souffrance est liée aux désirs insatisfaits des hommes.

Ces choses sont toutes brossées avec les coups de l’impermanence – avoir, mais ne pas tenir. Nous pensons que nous devons travailler si dur pour être heureux, mais pourquoi devrait-il être une telle lutte? C’est la lutte elle-même qui nous remplit de manque, de désespoir et de trous de bonheur manquant dans nos cœurs.

Au lieu de chasser les idées déformées du bonheur basées sur les influences de l’enfance ou de l’adolescence ou sur ce que nous voyons autour de nous, nous pouvons chercher comment nous pouvons nous appartenir et évoluer dans notre propre sens spirituel de la joie. Nous pouvons regarder en nous et redéfinir nos plus grands espoirs autour de quelque chose de moins fragile et éphémère que les réalisations grandioses auxquelles nous avons fixé notre bonheur.

Nous pouvons nous concentrer sur ce que nous avons en ce moment plutôt que sur ce que nous n’avons pas, nous pouvons trouver le bonheur de vivre pleinement et transcender nos croyances limitantes, et nous pouvons expérimenter notre accomplissement lorsque nous reconnaissons notre propre capacité à l’inspirer.

Pour beaucoup d’entre nous, le bonheur est devenu le prix des étoiles d’or à la fin de la route. Nous regardons les visages des étrangers dans les images qui semblent enivrées de joie et nous voulons la même chose pour nous-mêmes.

Ces visages sont-ils réels et quelles histoires racontent-ils? Nous sommes déjà intégrés dans l’amour, le sens et la valeur. Le bonheur ne réside pas dans ce que nous avons ou ce à quoi nous sommes attachés. C’est ce que nous choisissons d’être en ce moment.



Source: goalcast

Crédit photo: graphic

Felicia Essan



Accueil Envoyer à un ami Partager