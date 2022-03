Vol à l'arraché: Un vendeur de poisson fumé opérant à bord d'une moto arrêté

Vendeur de poisson fumé, M. M. Ba s’adonne au vol à ses heures perdues. Sur son scooter avec son ami, M. M. Ba fait le tour de la Patte d’Oie et des Parcelles assainies pour des vols à l’arraché.



D'aprés le récit de L'As, le jour des faits, le duo a arraché le sac de la dame Mame. S. S. au rond-point «Case bi» vers 06 heures du matin. Mame S. S. accompagnée de sa sœur se rendait à Ngoundiane aux funérailles d’un parent. Alors que les deux dames marchaient tranquillement sur le trottoir pour se rendre à l’arrêt des véhicules, M. M. Ba et son acolyte ont arraché le sac de Mame S.S. Surprise par l’acte, la victime crie au secours.



Malchanceux, les deux voleurs tombent de la moto. Des vigiles qui ont été alertés par les cris de détresse de la dame volent à la rescousse de cette dernière. M. M. Ba est alpagué et conduit à la police des Parcelles assainies, mais son acolyte a réussi à prendre la fuite.



Polygame avec deux épouses, M. Ba a tenté de nier les faits. Des allégations qui n’ont pas du tout convaincu les limiers qui l’ont placé en garde à vue avant de le déférer au parquet pour complicité de vol à l’arraché avec usage de moyen de transport.