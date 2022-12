Vol d’un téléphone portable dans un bus Tata : Un polygame et père de cinq enfants, à la barre Pour avoir volé un téléphone portable dans un bus Tata, Ibrahima Fall va s’éloigner de sa famille pour trois mois. Ce polygame et père de cinq enfants, est condamné à deux ans, dont trois mois ferme de prison.

Marié à deux épouses et père de cinq enfants, le maçon Ibrahima Fall a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont trois mois ferme. Il est reconnu coupable du délit de vol dans un moyen de transport. Il a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Les faits qui lui ont valu sa comparution, ont eu lieu le 16 décembre, dans le bus 73 en partance de Keur Massar. Alors que le car était bondé de passagers, Ibrahima en a profité pour subtiliser le téléphone de Mame Alé Ngagne Fall. En commettant son forfait, il ne s’imaginait pas que le fils de sa victime le regardait faire.



Constatant que le vieux est sur le point de passer un appel sur son téléphone, Ibrahima, qui détenait l’appareil, a décidé de le jeter pour qu’il ne sonne pas entre ses mains. C’est ainsi qu’il a été arrêté et conduit au commissariat de Keur Massar.



Face aux juges, Ibrahima Fall, 39 ans, conteste le délit de vol qui lui est reproché. ‘ ’Je suis maçon et carreleur en même temps. Après le boulot, je suis passé d’abord chez ma mère à Boune, pour lui remettre sa dépense du lendemain. Ensuite, j’ai pris le bus n°73, pour aller rejoindre ma seconde épouse à Keur Massar. J’avoue qu’il y avait du monde dans le bus. À un moment, j’ai entendu un brouhaha. En effet, un vieux se plaignait parce qu’on lui a volé son téléphone. Quand il s’est retourné, il est tombé sur moi et m’a désigné à tort, comme étant son voleur ’’, a-t-il expliqué.



‘’ Je suis convaincu que les voleurs sont descendus du bus après leur forfait. Ce n’est pas moi qui ai pris le portable ’’, s’est-il défendu.



À la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi pénale, le tribunal, après en avoir délibéré, l’a reconnu coupable. Condamné à deux ans d’emprisonnement, dont trois mois ferme, il retourne à la citadelle du silence où il flirte avec les affres de l’incarcération depuis près d’une semaine.













EnQuête

