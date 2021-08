Vol de 16.000 dollars : Deux frères en prison pour avoir effectué une opération de change Les frères Aliou et Moustapha Konté encourent un séjour carcéral de trois mois. Ils sont accusés de recel portant sur des numéraires. Tout est parti du vol perpétré par le nommé C. I. F. D. Âgé de 17 ans, le garçon avait substilisé les 16 mille dollars (8. 480.000 francs) de sa tante, Seynabou Diop.

C'est dans ces circonstances qu'il s'était présenté à trois reprises dans la boutique des mis en cause pour effectuer l'opération de change. Sans se douter de l'origine frauduleuse des liasses de billets, Aliou Konté procède à l'opération.

Poursuivis pour le délit de recel, les deux commerçants ont nié avec véhémence les faits lors de leur comparution devant le tribunal d'Instance de Dakar, mercredi dernier.



"Notre boutique se trouve au marché de Liberté 6. Nous vendons des produits cosmétiques. Nous effectuons également des opérations de change. Le garçon se présentait à la boutique avec le montant de 100 dollars qui correspond à 53.000 francs. Mais, j'ignorais que l'argent provenait d'un larcin", se lave à grande eau Aliou Konté, né en 1988 et domicilié à Cambérène2.



Embouchant la même trompette, son grand frère soutient qu'il ne connait ni d'Adam ni d'Eve le voleur présumé. "Il ne m'a jamais trouvé dans la boutique", se dédouane-t-il. Malgré cela, le maître des poursuites a requis trois mois ferme contre les prévenus. "Ils savaient que le mineur ne pouvait pas être le propriétaire des dollars. En matière de recel, c'est la mauvaise foi qui caractérise l'infraction", estime le parquet.



Prenant son contrepied, Me Ndèye Fatou Sarr et ses confrères ont plaidé la relaxe pour Aliou Konté et le renvoi des fins de la poursuite pour Moustapha. Pour l'un des avocats, ce dernier a été arrêté arbitrairement. Il n'a posé, dit-il, aucun acte.

Les prévenus seront fixés sur leur sort ce vendredi 20 Août 2021

