Vol de chèque: Tidiane Dème tombe en tentant de retirer frauduleusement les 5 millions FCfa d'un Mbacké-Mbacké Poursuivi pour association de malfaiteurs, vol faux et usage de faux, Tidiane Dème risque gros. Il aurait volé un chèque d'un montant de 5 millions à un marabout Mbacké-Mbacké.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

D'après le récit du journal "Le Témoin", le mis en cause s'était présenté le 17 avril dernier à l'agence des Parcelles Assainies de la Banque islamique pour toucher 5 millions de francs Cfa avec le chèque incriminé portant son nom. Seulement après vérification, le guichetier a informé le plaignant Serigne Cheikh Ibra Mbacké, lequel a été victime de vol de chèques, depuis le mois de décembre 2018. Sentant le vent tourner, le mis en cause prend la fuite laissant sur place son passeport et le chèque émis "au porteur".



Informés, les limiers du commissariat des Parcelles Assainies ouvrent une enquête et procèdent à l'interpellation du sieur Dème à l'unité 24 des Parcelles Assainies. Auditionné, le mis en cause qui a reconnu les faits, raconte qu'il a reçu le chèque de la part d'un de ses amis qui se nomme Mamadou Dia et qui se trouve être une vieille connaissance. Et ce dernier lui avait promis une grosse somme d'argent une fois qu'il aurait retiré les 5 millions de francs. Tidiane Dème a été déféré au parquet, tandis que son acolyte Mamadou Dia, en fuite, est activement recherché par la police.

