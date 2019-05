Vol de chèques: Un élève en classe de Terminale et un musicien prennent 2 mois ferme

Pape Ibrahima Sow n'oubliera pas de sitôt son erreur. Alors qu'il devait se soucier des épreuves du Bac qui pointent à l'horizon, cet élève en classe de Terminale piqué par on ne sait quelle mouche, a eu la mauvaise idée de remplir deux chèques volés avant de tenter de les encaisser (800 mille et 900 mille FCFA) , avec l'aide de son ami Djibril Kouyaté, musicien et de loin, plus âgé que lui. Poursuivi pour tentative d'usage de chèques volés et faux et usage de faux en écritures privés de banque, informe "Source A", les deux complices ont fait face au juge des flagrants délits du Tribunal de Dakar, hier. Malgré leurs regrets, ils n'ont pas échappé à la sanction du juge qui les a condamnés à 1 an de prison dont 2 mois ferme.