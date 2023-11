Vol de plus de 7 millions au Pdcej

Au courant du mois d’octobre 2023, le chef du projet d'appui au développement des Compétences et de l'Entrepreneuriat des Jeunes (Pdcej), S. Badji, a remarqué l’épuisement prématuré des cartes de crédit de carburant des deux véhicules mis à la disposition du chef du projet et du personnel. En effet, les voitures sont créditées chacune d’une carte prépayée pour carburant d’un million 500 mille francs FCfa par trimestre, relate L'As.



Pour en savoir plus, le chef de projet a interpellé les responsables de la station Total pour connaître les détails des ventes. L'exploitation de ce document a permis de découvrir des prélèvements excessifs et répétés de carburant dont certains qui se faisaient parfois tard dans la nuit, dépassant même la capacité des réservoirs des véhicules. C’est ainsi qu’il a saisi la division des investigations criminelles (Dic) qui a découvert un vaste réseau de détournements de deniers publics estimés à plus de 7 millions.



Les prévenus ont fait face hier au juge tribunal de grande instance de Dakar. A Mboup a contesté les faits. Chauffeur de son état, il renseigne qu’il conduisait un 4x4 et pour se procurer du carburant, il utilise des cartes. « Mais je n’ai pas remis ma carte à mon collègue B. Gassama », s’est-il défendu. Ce dernier a conforté ses allégations. B. Gassama informe que c’est le chef du projet qui délivrait les cartes. Le pompiste I. Diémé répondait lui du chef de complicité. Il informe que B. Gassama a effectué deux opérations avec lui.



S. Touré, pompiste, a soutenu aussi la même chose. Même son de cloche pour K. Diatta. Finalement A. Mboup a été relaxé. Ses co-prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à un an dont un mois ferme. Les intérêts de l'État ont été réservés.





