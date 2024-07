Vol de téléphones portables : C. Diop escroque six jeunes avec une fausse promesse de revenu Âgé de 27 ans, C. Diop a mis en place un stratagème pour voler les téléphones portables de six jeunes. Se faisant passer pour un agent municipal, il leur proposait de nettoyer la devanture d'une école, en échange d'une rémunération de 80 000 francs Cfa, une promesse qu'il n'a jamais tenue.

Selon le journal "L’As", après que les jeunes eurent effectué le nettoyage, le sieur Diop empruntait leurs téléphones pour filmer leur travail, avant de disparaître. Les victimes ont alors porté plainte et Diop a été arrêté puis déféré au parquet le 4 juillet dernier, pour escroquerie au préjudice de M. Sène et O. Sarr. Il a comparu hier devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar, où il a nié toute intention de voler les plaignants.



Technicien en bâtiment de profession, Diop a affirmé qu'il souhaitait proposer ses services de nettoyage à la mairie, expliquant ainsi pourquoi il était parti avec les téléphones.



Les parties civiles ont cependant présenté une version différente : M. Sène a expliqué que Diop lui avait donné de l'argent pour acheter des sachets d'eau et des sacs poubelle. Après le nettoyage, Diop a pris les téléphones pour filmer les lieux, avant de se rendre à la mairie, d'où il n'est jamais revenu.



Le tribunal a jugé C. Diop coupable d'escroquerie et l'a condamné à six mois de prison avec sursis. En plus de cette peine, il devra verser 80 000 francs Cfa aux parties civiles.



