Vol en réunion: Le lutteur Ada Fass condamné Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Le lutteur Adama Corréa plus connu sous le nom de Ada Fass et son co-inculpé, El Hadji Ada Ndiaye ont été condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme. En plus, ils devront payer la somme de 1,5 million FCFA au plaignant Ndiaga Ndir Ndoye. Cette condamnation fuite à une affaire de vol avec […] Le lutteur Adama Corréa plus connu sous le nom de Ada Fass et son co-inculpé, El Hadji Ada Ndiaye ont été condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme. En plus, ils devront payer la somme de 1,5 million FCFA au plaignant Ndiaga Ndir Ndoye. Cette condamnation fuite à une affaire de vol avec violence et association de malfaiteurs.



Source : Source : https://lesoleil.sn/vol-en-reunion-le-lutteur-ada-...

