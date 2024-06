Vol en réunion avec usage d'armes à Medina Fall : Quatre malfaiteurs amputent les doigts de leur victime Attrait à la barre du tribunal de Thiès, P. Nd âgé de 19 ans, est ainsi poursuivi pour associations de malfaiteurs, vol en réunion commis avec usage d'armes et violences. Ses trois acolytes ayant pris la fuite et n'ayant pas été mentionnés dans l'enquête de la police. En effet, les faits remontent au 23 mai 2020 vers les coups de 20 h à Thiès (Médina Fall), nous dit Le Grand Panel.

Le journal citant dakaractu révèle quà bord de leurs motos Jakarta, les quatre présumés malfaiteurs ont fait irruption dans un atelier de couture où ils ont surpris le nommé Khalifa Diagne.



Armés de coupe-coupe, ils se sont jetés sur leur victime en lui assénant un coup de machette. Pour avoir tenté de barrer l'arme avec sa main droite, elle en est finalement sortie avec trois doigts amputés. Ces bourreaux ont pris son téléphone portable et emporté par devers eux une somme de 139. 000 F Cfa



Devant la barre, l'oncle de la victime a confirmé les faits en déclarant avoir vu la nuit du vol, un des malfrats prenant la poudre d'escampette à bord de sa moto Jakarta après avoir commis la sale besogne.



De son côté, P. D n'a pas nié les faits mais déclare devant la barre avoir agi seul et que l'arme appartiendrait à sa victime. Après avoir soutenu la constitution des faits en revenant en détails sur le modus operandi, le procureur de la République a reconnu P. Ndongo coupable des faits et requis une peine d’emprisonnement de 10 ans ferme.

Le tribunal ayant mis l'affaire en délibéré, donnera son verdict le 25 juin prochain 2024



