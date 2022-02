Vol en réunion avec violence : les 3 agresseurs tranchent le bras et l’orteil d’un boutiquier et encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Les faits se sont déroulés à la cité Sapco et remonteraient à 2013. En effet, les prévenus sont accusés d’avoir attaqué, le boutiquier Mamadou Yaya Diallo qu’ils ont blessé à coup de machette au doigt avant de lui subtiliser sa recette journalière qui s’élevait à 200 000FCFA.



Il ressort du procès verbal d’enquête que les trois (3) mis en causes ont été respectivement arrêtés après des recherches basées sur une plainte du plaignant. Ils ont tous été entendus sur les faits en l’espèce.



« On m’a interpellé à la Cité Apix à 23h à l’époque j’étais mineur. Lorsque j'ai quitté mon domicile, je suis parti à la rencontre de mes deux (2) amis. Ainsi, nous avons décidé d'aller à des Thiants à la Cité Sapco. C’est en cours de route que des individus nous ont interpellés en nous renseignant d’une agression qui venait de se produire. On nous a ensuite conduit à la boutique où la scène s’est produite pour nous présenter à la victime qui, après avoir nié nous reconnaître est revenu sur sa décision pour nous voir comme ses agresseurs », a confié Mamadou Wade.



Pour sa part, Amadou Dia récidiviste pour le délit de vol, a nié avoir participé à l’agression.

« J'étais en train de faire du thé dans ma chambre lorsque nous avons décidé de partir à des Thiants mais arrivés à la Cité Sapco, des individus nous alpagués, nous ont passés à tabac avant de nous faire reconnaître les faits d’agression. Quand j'ai vu la blessure du boutiquier, j'ai eu très mal. Nous ne sommes pas des agresseurs », a-t-il déclaré devant la barre.



Pour El Hadji Ba, le groupe avait quitté Tivaouane Peulh pour se rendre à la Cité Sapco et c’est sur place qu’ils ont tous été arrêtés par des individus non identifiés.

« Au moment de notre arrestation nous n’étions pas armés », s’est-il défendu.

Par ailleurs, il résulte de la constatation des gendarmes qu'aucune manifestation religieuse n'a eu lieu la nuit des faits. Selon les enquêteurs, les agresseurs ont caché leur butin et les armes utilisées pour commettre leur forfait avant leur interpellation.



Témoin de la scène d’agression, Souleymane Sané a comparu pour clarifier des zones d’ombre du dossier.

« Je me trouvais dans ma chambre en train de réviser mes leçons. Soudain, j'ai entendu du bruit suspect. Lorsque j'ai rejoint le balcon pour m'enquérir de la situation, j'ai vu la victime et j’ai aperçu le nommé El Hadji Ba qui venaient de sortir de la boutique suivi par ses camarades. El Hadji Ba détenait un couteau. J'ai aussitôt sauté du balcon tout en criant pour ameuter le voisinage. C’est ainsi qu’ils ont pris le direction de la forêt. Nous les avons poursuivis avant de les appréhender », a soutenu le témoin.



Dans son réquisitoire, le procureur a confirmé la culpabilité des prévenus. Pour lui, l’identification de ces derniers n’a jamais posé problème.



« Ils ont été formellement identifiés par la victime qui a déclaré avoir été agressée à minuit au moment où il s'apprêtait à fermer sa boutique. Ils lui ont asséné deux coups au bras et au pied », a rappelé le maître des poursuites. Selon lui, un des assaillants a été reconnu par le témoin car il avait enfilé un boubou ‘’Niakhass’’ et qu’il n’y avait pas d’amalgame sur l’agresseur qui a été reconnu et qu’il s’agit du sieur El Hadj Ba.



« Le prévenu a, lui-même, tranché le bras et l'orteil du boutiquier lui occasionnant une incapacité temporaire de travail de 21 jours », dira-t-il.

Le parquet a toutefois plaidé pour la réclusion criminelle à perpétuité contre les tois (3) accusés.



Me Djiby Diallo qui s’est constitué pour la défense d’El Hadji Ba et de Amadou Dia a mis en évidence l’absence de preuves concomitantes.



« Je ne peux pas dire à 100% qu'ils sont innocents, mais il faut reconnaître qu’il y’a dans ce dossier, une absence de preuves, c’est pourquoi je vous demande M. le président de les acquitter au bénéfice du doute », a plaidé la robe noire.



De son côté Me Sawara a appuyé la posture de son collègue en invitant la cour à une application bienveillante de la loi.



L’affaire a été mise en délibéré au 14 février prochain…

