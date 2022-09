Vol en réunion commis la nuit : Une jeune fille de 18 ans condamnée à trois mois de prison

À peine avoir atteint l’âge de la majorité, Khady Fall choisit de flirter avec la délinquance. La jeune demoiselle, qui est née en 2004, fugue et échappe au cocon familial pour mener à bien ses activités délictuelles. Son choix de vie lui a valu des démêlés avec la justice. Pour des faits de vol en réunion commis la nuit, elle est attraite à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Les faits se sont déroulés à Rufisque, au quartier Dangou.



Selon les éléments de l’enquête, la nuit des faits, elle se rendait à un “Thiant – chants religieux”, avec ses acolytes Laye et Ameth. Le trio, qui a aperçu deux hommes assis près d’un terrain, a eu la malicieuse idée de les agresser. Khady et ses complices ont intimé l’ordre aux jeunes de leur donner leurs portables. Mais ces derniers ont dit niet.



C'est dans ces circonstances qu'ils ont exercé des violences sur l’un d’eux, en l’occurrence El Hadj Dethié Mbaye, avant de prendre son téléphone. Ce dernier renseigne à l’enquête que c'est la prévenue qui a introduit sa main dans sa poche lorsque ses deux comparses le tenaient en respect.



Ayant échappé de justesse à un lynchage, Khady Fall, contrairement à ses acolytes, est tombée dans les mailles des filets des flics. Placée sous mandat de dépôt depuis le 28 août dernier, elle a fait face, hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Sans ambages, elle reconnaît les faits et explique : “J'ai quitté le cocon familial. C'est mon grand frère qui m'a chassée de la maison. Il a jeté mes bagages dehors. On se disputait régulièrement. Ma mère était à la maison. Mon père vit à Yarakh.”



Des allégations battues en brèche par sa mère qui renseigne qu’elle a fugué. Le maître des poursuites a requis deux ans d’emprisonnement dont trois mois ferme.



L’avocat de la défense, Me Ousseynou Gaye, a sollicité une application bienveillante de la loi. “Quand elle m'a raconté ce qu'elle a fait, j'ai été terrifié. Elle ne s'accompagne que de jeunes garçons. Elle a arrêté de fumer parce qu'elle est asthmatique. Elle habite dans la rue ou chez ses complices qui sont plus âgés qu'elle et qui l'utilisent comme objet sexuel. Elle est encore récupérable. Et ses parents se sont engagés à veiller sur elle”, a plaidé Me Gaye.



Le tribunal n’a pas suivi sa requête. En effet, Khady Fall, reconnue coupable du délit vol en réunion commis la nuit, a écopé d’une peine de deux ans dont trois mois ferme de prison

EnQuete