Vol international de véhicules de luxe - Waly Seck encore cité, nie et... Avec le démantèlement du trafic international de véhicules ces dernières semaines, le chanteur Waly Seck qui avait eu maille avec la justice dans le passé, a été cité. Cette fois-ci, il s'agit d'une voiture de luxe volée en France.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 07:26 | | 0 commentaire(s)|

Il s'agit d'une rutilante "Audi RS6", rapporte Les Echos. L'inculpé dit l'avoir vendue à Waly Seck à 28 millions de francs CFA.



Le fils de Thione Seck nie l'information et jure que la voiture a été achetée en sa présence, chez lui, par son ami Moba Bâ, alias "Paco Waly".



Une histoire à suivre.





