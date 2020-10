Volet sanitaire du Gamou au Champ de Courses: Une cinquantaine de médecins moustarchidines mobilisés Selon le chargé de la communication du mouvement, Makhary Mbaye, le Comité d’organisation, qui en est à sa troisième rencontre, est en train de voir quelles sont les dispositions à prendre dans tous les domaines, pour la réussite de ce Gamou annuel. Surtout que cette année-ci, le Gamou s’organise dans un contexte de crise sanitaire avec la propagation du coronavirus».

« La mise en relief des mesures barrières est au cœur des débats. Serigne Moustapha Sy a donné l’ordre aux fidèles et aux condisciples, de veiller au respect des gestes barrières », insiste Makhary Mbaye, selon "Vox Populi".



Et c’est dans cette logique qu’une cinquantaine de médecins de la Cellule de santé du Dahira des Moustarchidines et leurs collaborateurs, seront mobilisés. Ils vont assister les pèlerins et aussi participer à la sensibilisation sur le coronavirus. Pour dire que la lutte contre le coronavirus est déjà engagée par les Moustarchidines, dans ce contexte de crise sanitaire.



Pour rappel, des fidèles ont répondu en masse à l’appel du dahira des Moustarchidines Wal Moustarchidates, samedi, à Tivaouane. Répondant ainsi à l’appel de Serigne Moustapha Sy, qui a donné l’ordre au Comité d’organisation des dahiras, de s’atteler à la préparation du Maouloud, ils ont fait le nécessaire pour rendre le Champ de Courses accueillant.



