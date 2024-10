Volley ball-UEA Women Volleyball League : Aita Gita Gaye officialisée par le Sharjah Women’s Sport Club après des tests médicaux concluants, annonce son agent Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2024 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Aita Gita Gaye, la talentueuse et chevronnée Lionne, deviendra la première Sénégalaise à évoluer dans le championnat de volleyball féminin des Émirats Arabes Unis. Après avoir attendu les résultats des tests médicaux, le Sharjah Women’s Club a enfin officialisé son contrat d’un an. L’ annonce a été faite par l’agent de la joueuse, Anis Hidri. […] XALIMANEWS-Aita Gita Gaye, la talentueuse et chevronnée Lionne, deviendra la première Sénégalaise à évoluer dans le championnat de volleyball féminin des Émirats Arabes Unis. Après avoir attendu les résultats des tests médicaux, le Sharjah Women’s Club a enfin officialisé son contrat d’un an. L’ annonce a été faite par l’agent de la joueuse, Anis Hidri. Arrivée aux Émirats Arabes Unis depuis le mois de septembre, la championne du Sénégal 2024 avec la SOCOCIM a récemment été officiellement confirmée par son club, après l’aval des médecins suite à des tests médicaux concluants. « Je suis au club depuis Septembre. tout avait été réglé bien avant. Nous attendions seulement les résultats des tests médicaux et l’avis des médecins. Heureusement, tout s’est bien passé », a expliqué Aita, élue meilleure passeuse de la CAN de Volley-ball féminin en 2019. C’est à ce moment-là que l’agent de la joueuse, Anis Hidri, a annoncé l’officialisation du contrat d’un an avec le Sharjah Women’s Club sur ses réseaux sociaux. « Heureuse d’annoncer que la joueuse du Sénégal NT Aita Gaye jouera avec le Sharjah Womens Club Est aux Émirats Arabes Unis pendant la saison 2024-2025

Bonne chance Aita !!!

Toujours Leader Volley Agency. Nous sommes heureux de vous annoncer la signature de l’international sénégalais Ayta Qai avec le Sharjah Emirates Ladies Club, Branche Al-Sharqiya pour la saison 2024-2025. Bonne chance et succès Aita !!! La patience est belle, et Allah est l’aide des aidants. » Peut-on lire. Cette officialisation du contrat d’Aita Gita Gaye avec le Sharjah Women’s Club marque une étape historique pour la Lionne. En devenant la première Sénégalaise à évoluer dans le championnat féminin des Émirats Arabes Unis, elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les athlètes de son pays sur la scène internationale. Après une attente pleine de suspense, elle peut désormais se concentrer sur cette nouvelle aventure qui, espérons-le, sera couronnée de succès. Son parcours inspire et montre qu’avec détermination et patience, les rêves peuvent devenir réalité.



